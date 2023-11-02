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Шииты Ирака "заходят с тыла", а в Китае уже стерли Израиль с карты

Шииты Ирака "заходят с тыла", а в Китае уже стерли Израиль с карты

оливия, Чили и Колумбия разорвали отношения с Израилем. Иордания пока отозвала посла. Но еще хуже становится для Тель-Авива ситуация на военном фронте.

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