В Брянске продают здание с медцентром и бассейнами

Здание площадью 2 759,8 кв. м с медицинским центром, фитнес-клубом и комплексом с бассейнами выставлено на аукцион в Брянске за 139 млн рублей, цена может снизиться до 105 млн рублей.
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