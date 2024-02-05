Yomiuri: сеть японской дипломатической переписки взломали китайские хакеры

Известия/Анна Селина Сети обмена конфиденциальной дипломатической информацией МИД Японии в 2020 году были взломаны в результате атаки китайских хакеров, что привело к утечке данных, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.
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