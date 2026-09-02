Выставка «Полотно форм» откроется в Архангельске пятого сентября

Экспозиция работ преподавателей и учеников мастерской женских ремесел «Светлица» под названием «Полотно форм» в Поморской АРТели объединит традиционные техники и современные художественные решения.
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