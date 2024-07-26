Аналитики посчитали, сколько сайтов существует в Северной Корее и назвали цифры

МГ

Малик Гумеров

Молодцы корейцы !!! Противостоят всей своре мировых шакалов , окруживших их и готовых растерзать ! Суверенитета у Северокорейцев более чем у России ! Россию и народ России узаконенно грабят , ежегодно более 10 годовых бюджетов страны ! Население тихо - тихо стремятся превратить в безропотное быдло по западным меркам ... ! Элитка , во власти более 95 % ... холопы врага - продажные дегенераты ! Хозяин государства буржуазия для которой нет Родины и нет народа !