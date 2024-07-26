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TRENDYMEN

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  • Николай Рябов
    Чушь нести даже провода не нужны .На фото деревень ...
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    Вообще то ничего удивительного. Есть уже много свидетельств выживания людей после крушений на яхтах да и эксперимента...Мексиканца вынесл...
  • Анна Викторовна
    Сколько негатива ужасНа фото деревень ...

Аналитики посчитали, сколько сайтов существует в Северной Корее и назвали цифры

Аналитики посчитали, сколько сайтов существует в Северной Корее и назвали цифры

Независимые аналитики практически случайно выяснили, сколько сайтов насчитывается в Северной Корее. Население страны превышает 25 миллионов, а порталов здесь меньше, чем в игре GTA V.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Молодцы корейцы !!!    Противостоят  всей своре мировых шакалов  , окруживших их и готовых растерзать !    Суверенитета у  Северокорейцев более чем  у  России !      Россию и народ России   узаконенно грабят , ежегодно более  10 годовых бюджетов страны !      Население  тихо - тихо стремятся превратить в безропотное быдло по западным меркам ... !       Элитка  , во власти  более 95 % ... холопы врага - продажные дегенераты !  Хозяин государства  буржуазия  для которой  нет Родины и нет народа !
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