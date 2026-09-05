Происшествия
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Происшествия

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Подведены итоги патриотических смен Следственного комитета в детских оздоровительных учреждениях

Подведены итоги патриотических смен Следственного комитета в детских оздоровительных учреждениях

Это лето для сотен ребят стало не просто каникулами, а настоящим путешествием в историю и профессию. Масштабные проекты Следственного комитета Российской Федерации  «Юный следователь» и «Подвиг прадедов в наших сердцах»  охватили берега Тихого океана, Черноморское побережье, Брянскую область и героическую белорусскую землю.

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