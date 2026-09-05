Подведены итоги патриотических смен Следственного комитета в детских оздоровительных учреждениях

Это лето для сотен ребят стало не просто каникулами, а настоящим путешествием в историю и профессию. Масштабные проекты Следственного комитета Российской Федерации «Юный следователь» и «Подвиг прадедов в наших сердцах» охватили берега Тихого океана, Черноморское побережье, Брянскую область и героическую белорусскую землю.