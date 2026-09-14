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Регионы России

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В Казани выявлена кишечная инфекция после употребления продукции кафе «Nan кебаб»

В Казани выявлена кишечная инфекция после употребления продукции кафе «Nan кебаб»

Инфицирование произошло в период с 9 по 11 сентября. Все заболевшие заказывали в кафе шаурму, закрытую пиццу и кебаб.

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