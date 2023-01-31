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Опрос: 63 процента французов считают, что Макрон не является "хорошим президентом республики"

Опрос: 63 процента французов считают, что Макрон не является "хорошим президентом республики"

Согласно опросу общественного мнения института Odoxa, проведенному Общественным сенатом и ассоциацией региональной прессы, обнародованному во вторник, 63 процента французов считают, что Эмманюэль Макрон не является "хорошим президентом республики".

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