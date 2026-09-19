Ким Чен Ын на заводе БПЛА

Товарищ Ким Чен Ын на заводе по производству беспилотников. Очевидно, что наштампуют их очень много, тем более, что Китай рядом и микроэлектронику оттуда прекрасно завозят в Северную Корею.
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