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Длительное время перед экраном связано с задержкой развития у детей

Длительное время перед экраном связано с задержкой развития у детей

Количество времени, проводимого детьми перед экраном, связано с задержкой в развитии. В ходе исследования было изучено 7097 пар мать-ребенок, участвовавших в когортном исследовании рождаемости и трех поколений проекта Tohoku Medical Megabank.

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