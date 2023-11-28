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Впервые в истории НХЛ 4 россиянина забили в одном матче за одну команду. Воронков, Чинахов, Проворов и Марченко отличились за «Коламбус» в игре с «Бостоном»

Впервые в истории НХЛ 4 россиянина забили в одном матче за одну команду. Воронков, Чинахов, Проворов и Марченко отличились за «Коламбус» в игре с «Бостоном»

В матче «Коламбуса» и «Бостона» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ был зафиксирован российский рекорд лиги.

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