Министр обороны оценил новейшие разработки на форуме «Армия-2024» и экспозицию Народного ОПК

фото: Минобороны РФ--> Министр обороны России Андрей Белоусов 13 августа посетил выставку Международного военно-технического форума «Армия-2024», где были представлены новейшие образцы вооружений и военной техники, успешно использовавшиеся в зоне специальной военной операции (СВО).
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