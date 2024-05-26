Открытый конкурс ´Арт-шанс´ собрал в Могилеве участников со всего региона. Среди победителей - представители Бобруйского райо...

Открытый конкурс ´Арт-шанс´ собрал в Могилеве участников со всего региона. Среди победителей - представители Бобруйского районаОткрытый городской конкурс ´Арт-шанс´ собрал в Могилеве участников со всего региона.
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