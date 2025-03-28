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Царьград

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Мария Захарова: "Вий вернулся в Киев" после начала событий в Лавре

Мария Захарова: "Вий вернулся в Киев" после начала событий в Лавре

Мария Захарова прокомментировала события в Киеве: она отреагировала на захват Ближних пещер Киево-Печерской Лавры словами "Вий вернулся в Киев".

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