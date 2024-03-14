"Элитам" влупили запрет. После выборов что-то готовится?

Татьянка Яцук

Пора бы лиц с двойным гражданством в правительстве, Госдуме, СовФеде хорошенько прошерстить и запретить законодательно второе! А то уму сложно постигнуть, когда облечённое властью лицо имеет наряду с росийским гражданством например гражданство Великобритании или Испании- кто может догадаться- в чьих интересах он работает- России или второй "родины" ?.....