Президент России Владимир Путин подписал ряд указов, которые регулируют деятельность межведомственной комиссии по защите государственной тайны.
"Элитам" влупили запрет. После выборов что-то готовится?
Комментарии
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Татьянка Яцук
Пора бы лиц с двойным гражданством в правительстве, Госдуме, СовФеде хорошенько прошерстить и запретить законодательно второе! А то уму сложно постигнуть, когда облечённое властью лицо имеет наряду с росийским гражданством например гражданство Великобритании или Испании- кто может догадаться- в чьих интересах он работает- России или второй "родины" ?.....
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7 час.
Андрей Тихонов
Сбежавших и с двойным гражданством-расстреливать....
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7 час.
alik3456 Джексон
И за границей мочить нужно...
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6 час.
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