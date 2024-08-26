Такер Карлсон объяснил арест Дурова

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции — предупреждение для тех, кто отказывается «цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб», заявил американский журналист Такер Карлсон на своей странице в Х.
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