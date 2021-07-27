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Советы и рекомендации по уходу за кожей после шугаринга

Советы и рекомендации по уходу за кожей после шугаринга

Устали каждый день убирать нежелательные волоски с помощью станка, вызывая раздражение и сухость? Мечтаете стать обладательницей мягкой красивой кожи на всех участках тела, как с обложки журнала? В наше время этого добиться достаточно просто.

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