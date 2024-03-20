Нагучев об Уткине: «Вася следил за нами даже несмотря на то, что уже почти 10 лет не был нашим начальником. Ты комментируешь, а в голове думаешь, что он напишет сейчас» 

Уткин умер накануне в возрасте 52 лет. «Вася смотрел недавно матч «Ростов» — ЦСКА, мы с Сергеем Дурасовым стали рассуждать, что Онопко в центре полузащиты играл много лет и кое‑что знает о развитии и начале атак.