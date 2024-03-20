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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Нагучев об Уткине: «Вася следил за нами даже несмотря на то, что уже почти 10 лет не был нашим начальником. Ты комментируешь, а в голове думаешь, что он напишет сейчас» 

Уткин умер накануне в возрасте 52 лет. «Вася смотрел недавно матч «Ростов» — ЦСКА, мы с Сергеем Дурасовым стали рассуждать, что Онопко в центре полузащиты играл много лет и кое‑что знает о развитии и начале атак.

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