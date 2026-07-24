«Вы опорочили всю церковь»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Вскоре молодой человек исчез за заветной дверью, а когда вышел, туда сразу юркнул я. И чуть не выскочил обратно, поскольку «человек на тысячу долларов» не смыл свои художества – и большие, и маленькие! И использованную бумагу бросил прямо на пол.