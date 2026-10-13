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Санкции не выдавили немецкий бизнес из России: ушли лишь 15% компаний

Санкции не выдавили немецкий бизнес из России: ушли лишь 15% компаний

Западные санкции не заставили немецкие компании массово покинуть российский рынок. Спустя четыре года после начала СВО Россию покинула лишь седьмая часть фирм с немецким участием — около 15%.

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