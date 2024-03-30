Театр абсурда
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Театр абсурда

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"То, что их взяли сразу за терактом в „Крокусе“ — не простое совпадение". ФСБ задержали "больших" чиновников Минэкономразвития и ФТС

"То, что их взяли сразу за терактом в „Крокусе“ — не простое совпадение". ФСБ задержали "больших" чиновников Минэкономразвития и ФТС

Представителей руководства сразу двух ведомств — Минэкономразвития и Федеральной таможенной службы — задержали 26 марта по подозрению в коррупции.

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