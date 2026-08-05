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«Фонбет» – самый узнаваемый букмекер в России. Winline – 2-й, «Лига Ставок» – 3-я, «Бет-М» выше «Тенниси»

«Фонбет» оказался самой узнаваемой букмекерской компанией в России. По данным исследования Ставок на Спортсе’’ и агентства PROGNOSIS, 89% опрошенных россиян знают о БК «Фонбет».

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