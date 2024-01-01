Президент IIHF назвал 4 условия возвращения Федерации хоккея России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что для возможного возвращения Федерации хоккея России к международным соревнованиям под эгидой организации она должна выполнить четыре условия.
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