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Президент IIHF назвал 4 условия возвращения Федерации хоккея России

Президент IIHF назвал 4 условия возвращения Федерации хоккея России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что для возможного возвращения Федерации хоккея России к международным соревнованиям под эгидой организации она должна выполнить четыре условия.

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