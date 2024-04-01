В Ростовской области специалисты МЧС России провели испытания новейшей отечественной техники для разминирования

В Ростовской области на базе Донского спасательного центра МЧС России прошли приемочные испытания самоходного гусеничного комплекса на дистанционном управлении МТ-2, изготовленного на одном из предприятий Челябинска.
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