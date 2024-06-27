Когда США впадают в отчаяние, они идут по одному и тому же пути: сначала вводят экономические санкции, затем провоцируют экономический кризис, терпят неудачу – и пытаются вызвать внутренний хаос, совершая террористические акты.
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