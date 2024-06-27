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Планы США на Украине провалились. От безысходности они ухватились за террор

Планы США на Украине провалились. От безысходности они ухватились за террор

Когда США впадают в отчаяние, они идут по одному и тому же пути: сначала вводят экономические санкции, затем провоцируют экономический кризис, терпят неудачу – и пытаются вызвать внутренний хаос, совершая террористические акты.

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Комментарии
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Antanas
США бесятся что не может укусить Россию.
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12 час.
Надежда Новопашина
ь
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3 час.
Надежда Новопашина
А тем, у кого погибли близкие, легче, что сша ухватились за террор ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ? И кому от этого легче? не надо там, где их нет, находить какие-то победы! Это уже просто смешно!
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3 час.

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