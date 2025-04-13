Mercedes-AMG отправит в отставку C 63: ребрендинг и новый мотор

Инсайдеры Autocar и блога mbPassion одновременно заявили о переосмыслении самого мощного С-Класса. После рестайлинга седаны и универсалы из Аффальтербаха серии W206/S206 получат рядный шестицилиндровый двигатель вместо «турбочетвёрки».