Mercedes-AMG отправит в отставку C 63: ребрендинг и новый мотор

Инсайдеры Autocar и блога mbPassion одновременно заявили о переосмыслении самого мощного С-Класса. После рестайлинга седаны и универсалы из Аффальтербаха серии W206/S206 получат рядный шестицилиндровый двигатель вместо «турбочетвёрки».
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