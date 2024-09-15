Челябинский облсуд смягчил приговор мигранту из Таджикистана. А Ивановский облсуд русского Грудистова не пожалел. Фемида ля комедия!

Как стало известно, Челябинский областной суд в лице Антоновой Елены Фанисовны значительно смягчил приговор таксисту-мигранту из Таджикистана, который совершил преступление в отношении 16-летней девочки в Магнитогорске.
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