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Челябинский облсуд смягчил приговор мигранту из Таджикистана. А Ивановский облсуд русского Грудистова не пожалел. Фемида ля комедия!

Челябинский облсуд смягчил приговор мигранту из Таджикистана. А Ивановский облсуд русского Грудистова не пожалел. Фемида ля комедия!

Как стало известно, Челябинский областной суд в лице Антоновой Елены Фанисовны значительно смягчил приговор таксисту-мигранту из Таджикистана, который совершил преступление в отношении 16-летней девочки в Магнитогорске.

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Комментарии
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Виталий
Пора заканчивать с независимостью Суда...Когда за жопу возьмут этих вершителей судеб...всё встанет с головы на ноги!
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12 час.
v
vasechkin7
Когда же это &quot;Болото&quot; начнут чистить, вроде и Лебедева уже нет, а судейская система &quot;Коммерческая&quot; структура, точно отрабатывает деньги. Может найдут и сюда своего Белоусова.
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10 час.
сергей дружкин
теперь надо судить судью и прокурора и посадить надолго
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3 час.

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