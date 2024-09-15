Челябинский облсуд смягчил приговор мигранту из Таджикистана. А Ивановский облсуд русского Грудистова не пожалел. Фемида ля комедия!

Виталий Пора заканчивать с независимостью Суда...Когда за жопу возьмут этих вершителей судеб...всё встанет с головы на ноги!

v vasechkin7 Когда же это "Болото" начнут чистить, вроде и Лебедева уже нет, а судейская система "Коммерческая" структура, точно отрабатывает деньги. Может найдут и сюда своего Белоусова.