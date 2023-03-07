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Хавертц перебил пенальти в матче с «Боруссией». С первой попытки игрок «Челси» попал в штангу, со второй забил

Полузащитник «Челси» Кай Хавертц со второй попытки забил пенальти в ворота «Боруссии».  На 47-й минуте матча Лиги чемпионов полузащитник дортмундской команды Мариус Вольф сыграл рукой в своей штрафной площади после подачи Бена Чилуэлла с фланга.

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