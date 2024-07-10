Дрова для льготников и конкретика по развитию сельского туризма

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников 5 июля провел в Заларинском районе выездное заседание Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований (Совета МСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии