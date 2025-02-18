Москва на переговорах в Эр-Рияде будет требовать отмены антироссийских санкций

В число приоритетов Москвы на переговорах с Вашингтоном в Эр-Рияде, вероятно, войдут отмена некоторых санкций, в том числе против высокопоставленных чиновников, некоторых крупных бизнесменов, а также ограничения в сфере энергетики.
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