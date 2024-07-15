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Мужчина погиб в результате дорожного конфликта с применением перцового баллончика и арматуры в Жуковском

Мужчина погиб в результате дорожного конфликта с применением перцового баллончика и арматуры в Жуковском

В городе Жуковский произошел трагический инцидент, который привел к гибели местного жителя. По данным Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области, 13 июля на улице Баженова между несколькими мужчинами возник дорожный конфликт, в ходе которого один из участников брызнул в оппонентов перцовым баллончиком, а другой в ответ ударил его по голове арматурной палкой.

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