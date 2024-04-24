Профориентолог Алевтина Орлова рассказала о том, как выбрать профессию подросткам и сменить работу взрослым

В Приемной Тульской службы новостей на "Милицейской волне" (16+) побывала профориентолог, тренер программы "Выбор профессии", региональный партнёр международной школы профориентации "Пункт Б", руководитель центра развития интеллекта "Лидерген", социальный предприниматель Алевтина Орлова.
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