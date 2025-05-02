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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Снижение поставок газа по "Турецкому потоку" продолжается в 2025

Снижение поставок газа по "Турецкому потоку" продолжается в 2025

По данным, основанным на информации Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), поставки газа из России в Европу по "Турецкому потоку" в апреле сократились на 7,9% по сравнению с мартом.

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