ЦАХАЛ обнаружил туннель ХАМАС под Штабом БАПОР в Газе

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выступили с заявлением о том, что им удалось обнаружить туннель радикального палестинского движения ХАМАС, который находился под центральным штабом Агентства Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).