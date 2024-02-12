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Адвокат Миронов: аферисты могут взять кредит по скану или фото чужого паспорта

Адвокат Миронов: аферисты могут взять кредит по скану или фото чужого паспорта

Мошенники нередко оформляли на себя криминальные кредиты с использованием потерянных или украденных паспортов граждан, поэтому не стоит без нужды пересылать сканы или фото паспорта организациям или партнерам.

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