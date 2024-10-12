В Москве задержали нелегала из Узбекистана, систематически избивавшего маленького сына сожительницы

людочка

Так называемую мать привлечь к ответственности и лишить родительских прав! Сколько мальчишка натерпелся, уму не постижимо ....какой психический вред нанесен. Тварь, а не мать!!!!! Она тоже такая же соучастница и виновница всего этого!!!! Узбека наказать по всей строгости закона. Ещё всякая нечисть будет губить наших русских детей.