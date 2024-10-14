📹❗️Продолжаем цикл объективного контроля поражения дефицитных видов реактивной артиллерии ВСУ 300-мм высокоточной РСЗО 9К515 "Торнадо-С".
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📹❗️Продолжаем цикл объективного контроля поражения дефицитных видов реактивной артиллерии ВСУ 300-мм высокоточной РСЗО 9К515 "Торнадо-С".