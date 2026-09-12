Путин заявил о росте влияния БРИКС в мире

БРИКС постепенно завоевывает все больше влияния на мировой арене. Об этом на саммите организации заявил президент России Владимир Путин.
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