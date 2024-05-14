Минобороны сообщило о 25 уничтоженных реактивных снарядах над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи пресекли попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации, сообщили 14 мая в Минобороны РФ.
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