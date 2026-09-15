Юрий Борисов снимется в голливудском фильме, который продюсировала Анджелина Джоли

Актер исполнит главную роль в романтической кинокартине Российский актер Юрий Борисов сыграет в романтическом приключенческом фильме "Арена".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Алтае пристав ...
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым