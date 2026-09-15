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Юрий Борисов снимется в голливудском фильме, который продюсировала Анджелина Джоли

Юрий Борисов снимется в голливудском фильме, который продюсировала Анджелина Джоли

Актер исполнит главную роль в романтической кинокартине Российский актер Юрий Борисов сыграет в романтическом приключенческом фильме "Арена".

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