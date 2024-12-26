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Газета «Культура»

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Музей Транспорта в Москве отреставрирует мозаику со здания бывшего завода «Москвич»

Музей Транспорта в Москве отреставрирует мозаику со здания бывшего завода «Москвич»

Музей Транспорта Москвы восстановит мозаику, украшающую здание бывшего завода «Москвич». Четыре мозаичных фриза общей площадью 96 квадратных метров и весом более 7,5 тонн были демонтированы и отправлены на реставрацию.

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