Музей Транспорта в Москве отреставрирует мозаику со здания бывшего завода «Москвич»

Музей Транспорта Москвы восстановит мозаику, украшающую здание бывшего завода «Москвич». Четыре мозаичных фриза общей площадью 96 квадратных метров и весом более 7,5 тонн были демонтированы и отправлены на реставрацию.
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