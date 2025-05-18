"Уничтожают в первые часы": Россия начала радикально решать проблему украинских дронов. ВСУ уже взвыли

Россия начала кардинально решать проблему атак украинских дронов на фронте. Об этом заявляют в ВСУ. Ни "Гераней", ни ФАБ русские не жалеют - "некоторые подразделения БПЛА уничтожаются в первые же часы после выхода на позицию", сообщают военные аналитики.