"Уничтожают в первые часы": Россия начала радикально решать проблему украинских дронов. ВСУ уже взвыли

Россия начала кардинально решать проблему атак украинских дронов на фронте. Об этом заявляют в ВСУ. Ни "Гераней", ни ФАБ русские не жалеют - "некоторые подразделения БПЛА уничтожаются в первые же часы после выхода на позицию", сообщают военные аналитики.
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