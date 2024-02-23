Россия и Словакия сохранили товарооборот на уровне 4,5 млрд евро

Global Look Press/Marijan Murat/dpa Торговый представитель РФ в Словацкой Республике Сергей Ступарь в интервью РЕН ТВ заявил о сохранении товарооборота между РФ и Словакией, несмотря на европейские санкции.
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