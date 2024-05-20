Транзитных маршрутов через Кольцово станет еще больше

Red Wings усиливает хаб в Кольцово транзитными маршрутами. Так, в обновленное летное расписание авиакомпании включен 21 новый маршрут из Самары с пересадкой в Екатеринбурге (в том числе в Архангельск, Владикавказ, Ижевск, Казань, Новокузнецк, Омск, Уфу).