В Британии обновляют «военную книгу» имени Черчилля с указаниями на случай войны Гражданам Великобритании следует подготовить запасы консервов и питьевой воды.
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