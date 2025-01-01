Как Анна Курникова завершала карьеру: мучилась с травмами, почти сыграла с Шараповой и ушла в 22

Последний сезон. Анна Курникова – символ тенниса начала нулевых, маркетинговая икона и – вопреки распространенному мнению о неуспешности ее карьеры – экс-первая ракетка мира в паре и двукратная чемпионка парного Australian Open.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии