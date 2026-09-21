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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Роднина: «Чепиков много работал в законодательном собрании, а там просто отсидеться невозможно. Решал вопросы, связанные с развитием страны, с людьми»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что Сергей Чепиков оставил после себя большое наследие.

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