В России перестанут расти цены на бытовую технику и электронику

В крупных торговых сетях в России могут ограничить цены на бытовую технику и электронику. С предложением временно ввести ограничения к компаниям обратились в Федеральной антимонопольной службе, сообщает PRIMPRESS.
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