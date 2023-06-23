Сестра Роналду Катя Авейру рассказала, что футболист не пьет алкоголь, чтобы не быть похожим на отца

Катя Авейру, сестра нападающего саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, рассказала в Instagram, что ее брат не употребляет алкоголь, чтобы не быть похожим на своего отца Жозе Даниша Авейру, который умер в 2005 году от алкогольной зависимости.