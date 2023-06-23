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Сестра Роналду Катя Авейру рассказала, что футболист не пьет алкоголь, чтобы не быть похожим на отца

Сестра Роналду Катя Авейру рассказала, что футболист не пьет алкоголь, чтобы не быть похожим на отца

Катя Авейру, сестра нападающего саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, рассказала в Instagram, что ее брат не употребляет алкоголь, чтобы не быть похожим на своего отца Жозе Даниша Авейру, который умер в 2005 году от алкогольной зависимости.

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