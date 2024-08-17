В Роскачестве развеяли убеждение о безусловной пользе яблок

Железо, кальций и другие необходимые человеку химические элементы, витамины, клетчатка и полифенолы — далеко не полный перечень всех составляющих яблок, которые издревле ассоциировались на Руси с плодородием, богатством, красотой и широтой народной души.
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